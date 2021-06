La meravigliosa showgirl, modella e attrice ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram: nella foto non è sola…

Elisabetta Canalis è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 2,8 milioni di followers.

Sul suo profilo proprio oggi ha pubblicato diverse IG stories (come quella mostrata nell’immagine, in cui la Canalis reposta una foto caricata da una sua fanpage) ed un post da urlo, in cui non è sola: l’influencer viene infatti immortalata insieme a sua figlia.

Nell’immagine lei e la piccola Skyler Eva Perri indossano lo stesso bikini e, infatti, nella didascalia del post, la spumeggiante Elisabetta ha scritto: “Matching and shiny“. Che tradotto vuol dire: “Abbinata e brillante“.

Siete curiosi di vedere dunque il post più chiacchierato del momento? Tenetevi forte…

Elisabetta Canalis sembra scolpita nella pietra: i fan sono in estasi…

