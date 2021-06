Tatsiana Paulava ha lasciato i fan senza parole sfoggiando un look incredibile in un nuovo reel. Il video è andato subito virale ricevendo un fiume di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Gambe affusolate, tacchi vertiginosi, sguardo incantevole, look incredibile. Così Tatsiana Paulava si è mostrata nell’ultimo video postato sulla sua pagina Instagram. Si tratta di un reel che ha superato le 70 mila visualizzazioni. Seguitissima, Tatsiana ha ben 587 mila follower.

Modella, influencer, content creator ogni giorno stupisce i fan condividendo scatti in cui sfoggia la sua bellezza. Occhi azzurro ghiaccio, folta chioma castana, fisico da urlo, foto dopo foto mostra il suo fascino condividendo la sua vita. Appassionata di moda inoltre sorprende sovente il pubblico con outfit inaspettati. Da abiti strech a mini gonne svolazzanti, l’influencer in particolare ama le scarpe e le calze. Pertanto in ogni post sfoggia modelli sempre diversi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Cristina Buccino la FOTO che ti fa innamorare, esplosione di sensualità

Tatsiana Paulava: fisico mozzafiato, incanta il web

Per vedere il video di Tatsiana Paulava, vai su Successivo