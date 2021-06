Andrea Zenga e l’annuncio clamoroso sul padre Walter: le parole dell’ex gieffino in merito al celebre portiere sono inequivocabili

Come i telespettatori hanno avuto modo di scoprire, tra Walter e Andrea Zenga i rapporti erano molto tesi, specie prima della partecipazione di quest’ultimo al “Grande Fratello Vip“. Il 27enne, che nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con Rosalinda Cannavò, rimproverava al padre la sua assenza e il suo disinteresse. Il portiere, che vive a Dubai con la sua nuova famiglia, avrebbe sempre anteposto gli impegni lavorativi al tempo da dedicare ai figli, come ribadito dal giovane Andrea.

Grazie all’intercessione del “Grande Fratello” e di Alfonso Signorini, alla fine, padre e figlio si sono ritrovati di fronte ai telespettatori di tutta Italia. Pur con qualche remora, Andrea sembrava aver concesso una seconda opportunità al portiere. Proprio tramite le Instagram stories condivise dall’ex gieffino, gli utenti sono stati messi al corrente della loro situazione attuale: come vanno davvero le cose fra Walter e suo figlio?

Andrea Zenga, l’annuncio clamoroso sul padre Walter: ora cambia tutto

Il rancore fra padre e figlio sembra ormai scomparso del tutto. Andrea Zenga, tramite una serie di Instagram stories, ha messo i followers alla corrente dei suoi prossimi impegni “social”, che coinvolgono proprio la stella del calcio. “Domani è confermata la diretta con mio papà, alle ore 19.00“, ha esordito l’ex gieffino, mostrandosi entusiasta dell’appuntamento fissato con Walter Zenga.

“Vorrei farla in maniera tale che ci mandiate le domande in diretta, sempre inerenti al calcio, a cui noi risponderemo“: papà e figlio, accomunati dalla medesima passione, non vedono l’ora di condividere le loro conoscenze con il pubblico che li segue. Successivamente, Andrea ha poi ricordato ai fan la diretta di sua mamma Roberta Termali: “Oggi alle 18.30 c’è la diretta di mia mamma con Simona Ventura“.

Zenga, che ha avuto modo di interagire con la celebre conduttrice, l’ha citata con grande affetto: “Io ho conosciuto Simona durante l’edizione di Temptation, è davvero carinissima“.