X-Factor, la rivoluzione senza precedenti: in Italia non era mai accaduto

Novità in casa X-Factor, una rivoluzione senza precedenti sta arrivando. In Italia non era mai accaduto, i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Riconfermati: Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, gli artisti saranno i giudici anche per questa nuova edizione di X-Factor. Per chi li ha amati potrà quindi dormire sonni tranquilli, tutti e quattro saranno nuovamente presenti. Sicuramente unico punto fermo in un’edizione che si preannuncia ricca di cambiamenti.

Il primo riguarda la conduzione: non più Alessandro Cattelan ma Ludovico Tersigni al suo posto e questo cambiamento ha creato non poco sgomento sui social. Molti fans del conduttore veterano ormai del talent si sono dichiarati dispiaciuti. Non resta che ammirare Tersigni, sicuramente verrà parimenti apprezzato.

Quest’anno X-Factor seguirà una vera e propria rivoluzione; l’hanno comunicato gli stessi Giudici con un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del reality appena due giorni fa, scopriamolo insieme.

GUARDA QUI>>>>Silvia Toffanin e quando gli è caduta addosso la sua collega. Indimenticabile

X-Factor, la rivoluzione è in corso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

GUARDA QUI>>>Claudio Lippi, un uomo distrutto: “Io fuori da 15 anni, il motivo?…”

“I Giudici di X Factor 2021 annunciano una novità rivoluzionaria” che ha già subito catturato le simpatie ed i favori del web. Non ci saranno più le categorie! L’edizione italiana è la prima volta che tende verso questo cambiamento. Addio etichette, i giudici sceglieranno il talento e saranno più liberi di farlo senza sottostare alle categorie.

“Il mio intento per questa edizione 3.0 di X Factor è aggiungere, nel rispetto delle regole, un nuovo elemento al mio ruolo di giudice, portare un pezzo del mio immaginario e del mio lavoro per accompagnare i ragazzi nel loro percorso, lavorando – oltre che sul suono e sul repertorio – anche sulla visione” questo quanto dichiarato da Hell Raton entusiasta per questo cambiamento. “Non è solo un fantastico passo avanti, ma è anche necessario. Un artista non dovrebbe essere predefinito in base al sesso o all’età” confessa Mika, parole veritiere oggi più che mai.

Superate tutte le fasi preliminari, la direzione musicale affida ad ogni giudice 12 concorrenti, senza alcuna limitazione. Si procederà come sempre ai Bootcamp e agli Home Visit, dove i concorrenti da portare ai Live saranno 3 per ogni giudice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Unico limite, ciascuna squadra dovrà scegliere per lo step finale almeno un solista ed una band.