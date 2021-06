Silvia Toffanin e quando gli è caduta addosso la sua collega. Indimenticabile

Silvia Toffanin. La simpatica conduttrice di Verissimo è stata protagonista di un fatto esilarante durante la scorsa stagione del suo talk show. Scopriamo cose le è accaduto

Silvia Toffanin ha esordito nel lontano 2000 nelle vesti di Letterina nel quiz show di Canale 5 “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Da allora ne ha fatta di strada. É stata al timone di “Nonsolomoda”, in onda sempre su Canale 5, ed è stata inviata del programma “Popstars” su Italia 1.

La svolta per lei è avvenuta negli anni successivi. Laureatasi in Lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è iscritta all’ordine dei giornalisti professionisti. Dalla presentatrice Paola Perego ha ereditato il talk show del sabato pomeriggio targato Mediaset, “Verissimo”. Ne è il volto dal 2006 (sostituita solo provvisoriamente nel 2010 dal conduttore Alvin).

La sua gentilezza, l’affabilità, l’empatia che dimostra intervista dopo intervista con i suoi ospiti, l’hanno resa un personaggio molto gradito al pubblico che la premia con alti ascolti di anno in anno.

In passato è stata protagonista di un siparietto esilarante con un’altra prima donna della televisione italiana. Scopriamo di cosa si tratta. Lo ricordate?

Silvia Toffanin e l’incidente con Alessia Marcuzzi

Nel salotto di “Verissimo” sono passati fior fiore di personaggi celebri che hanno aperto una finestra sul loro mondo alle telecamere di Canale 5, spronati dalle domande dirette di Silvia Toffanin. Commozione, anticipazioni sui progetti futuri, indiscrezioni sulla vita privata ma anche tante risate.

Ricordate cosa è avvenuto quando è stata ospite la conduttrice de “Le Iene”, Alessia Marcuzzi?

La donna ha voluto dare prova in studio della sua flessibilità e si è cimentata in alcune posizioni yoga non alla portata di tutti, di certo non per fisici poco allenati. La Marcuzzi si è esibita in una posizione a ponte, inarcando la schiena: una tentazione irresistibile per Silvia Toffanin. La padrona di casa di “Verissimo”, infatti, ha tentato di giocare con la collega, passando sotto il suo corpo.

Il risultato è stato disastroso ma esilarante. La Marcuzzi è “precipitata” sopra la Toffanin; entrambe sono rimaste accasciate al suolo in una fragorosa risata.

La vicenda è stata poi oggetto di bonario scherno della rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di “Striscia la Notizia”.