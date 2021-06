“Non ve ne siete mai andati: bellissimi”, Aurora Ramazzotti è finalmente con il suo lui – FOTO

Aurora Ramazzotti ha da poco condiviso uno scatto insieme a lui, finalmente, dopo tanto tempo trascorso in cui sono stati lontani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La influencer e inviata de “Le Iene” Aurora Ramazzotti ha fatto una sorpresa ai suoi numerosi follower su Instagram pubblicando una foto in cui è insieme all’amico di sempre, con cui da tempo non trascorreva del tempo e soprattutto non si facevano ritrarre insieme. Nella didascalia allo scatto la figlia di Michelle Hunziker scrive, scherzando, in inglese: “Bitch, we’re back”. Nell’immagine con Tommaso Zorzi, i due amici per la pelle, sono vestiti in tenuta estiva e appaiono splendenti al sole di giugno, in questo periodo che preannuncia la bella stagione.

Lei è vestita con una canotta verde aderente da cui si vede l’assenza di reggiseno, dei jeans, sandali estivi e un cappello di paglia: è molto alla moda e Zorzi non è da meno. Indossa scarpe da ginnastica bianche, pantaloncini beige e una camicia coloratissima con sotto una canotta bianca.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo décolleté prorompente: qualcosa di divino, la canotta regge poco – FOTO

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi: la foto insieme

Per vedere Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi vai su Successivo