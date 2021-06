La conduttrice di Dazn pubblica una Instagram Stories al cardiopalma. La sua bellezza è incredibile così come la sua sensualità.

Diletta Leotta è uno dei personaggi più richiesti del momento. Impossibile non rimanere affascinati dalla sua bellezza e da quella sensualità che la contraddistingue e che l’ha resa una delle donne più desiderate del panorama italiano.

La sua personalità è molto chiacchierata e ogni suo passo fa notizia tanto che, come lei stessa ha dichiarato, è addirittura seguita da un drone che la ‘spia‘ persino nella cucina di casa sua.

Attualmente a far scalpore è la sua storia d’amore con il personaggio del momento, l’attore turco Can Yaman, con il quale fa coppia fissa ormai da qualche mese.

Un lato A sensazionale!

Ultimamente a fare notizia, però, sono stati degli scatti pubblicati su alcune riviste di gossip che raffiguravano la bella Diletta mentre baciava Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma.

Come lei stessa ha dichiarato, quel bacio era risalente a dicembre, quando in realtà la conduttrice era single e da poco aveva concluso la sua relazione con il pugile Daniele Scardina.

Nela foto che, invece, ha pubblicato oggi sul suo profilo Instagram mette in mostra un lato A sensazionale. Impossibile non calamitare l’attenzione sul suo prosperoso décolleté che non passa inosservato agli occhi dei suoi numerosissimi utenti che la seguono: ben 7,8 milioni.