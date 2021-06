Nunzia De Girolamo, anche questa sera, è riuscita a far impazzire i suoi followers con una fotografia provocante ed esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo sa sempre come incantare la sua platea di followers: la conduttrice, reduce dal successo di ‘Ciao Maschio’, sta ottenendo sempre più consensi sui social network. La nativa di Benevento è dotata di una bellezza fuori dal comune e il suo fisico fa girare la testa a tutti.

La 45enne, proprio qualche minuto fa, ha condiviso sul web l’ennesima fotografia da brividi sul suo profilo. L’ex politica e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non sbaglia un colpo e su Instagram si presenta ancora una volta con un outfit provocante. La camicia si apre proprio lì: i dettagli sono davvero bollenti.

Nunzia De Girolamo, la camicia si apre proprio lì: reggiseno da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia ha condiviso una fotografia in cui si mostra sui social in versione Cenerentola. La conduttrice, proprio come il personaggio della celebre favola, ha tra le mani una scarpetta a tacco di colore azzurro. Anche la sua camicia è di colore azzurro: in occasione della partita di domani sera tra Italia e Repubblica Ceca, la beneventana ha voluto omaggiare la nostra Nazionale.

“Sono pronta per sostenere gli azzurri. Che ne dite? (riferito al suo outfit)”, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente esprimendo il proprio punto di vista e i complimenti si sprecano. La camicia si apre proprio lì: il reggiseno è di tonalità scura e fa sognare i seguaci. L’immagine lascia ben poco spazio all’immaginazione dei fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La De Girolamo, in particolare, riesce a conquistare l’attenzione mettendo in mostra le sue gambe favolose. La classe 1975 è decisamente in splendida forma e la sua sensualità è stordente.