“Sono una donna, non sono una santa”: Caterina Balivo e lo scatto vietato ai minori. La conduttrice è l’emblema della sensualità…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Stando alle ultime indiscrezioni, Caterina Balivo potrebbe tornare in Rai molto presto, a partire dalla prossima stagione televisiva. Dopo la chiusura del format “Vieni da me”, i dirigenti dell’emittente statale vorrebbero metterla alla prova in un programma del tutto diverso. Addirittura, si vocifera di un talk show in prima serata da affidare proprio alla conduttrice.

Sembra dunque che le occasioni per la presentatrice non manchino in Rai, che da sempre ha puntato sulla semplicità e sul carisma dell’ex modella di Aversa. Caterina, in attesa che il suo futuro lavorativo si delinei, continua a spopolare su Instagram, dove allieta i followers tramite scatti a dir poco sconvolgenti. Nell’ultimo, condiviso pochi minuti fa, la Balivo è uno spettacolo a luci rosse.

“Non sono una santa”, Caterina Balivo e la FOTO vietata ai minori, divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ha sedotto tutti nella sua versione “diavolita”, ed ora si prepara a conquistare nuovamente il pubblico di Rai 1, che la ricorda non soltanto per l’indiscusso talento, ma anche per la bellezza sconvolgente. Caterina Balivo, nell’ultimo scatto da poco comparso su Instagram, è un’esplosione di sensualità: il body nero a maniche lunghe, abbinato a degli stivali con un tacco vertiginoso, risalta le sue curve mozzafiato.

La conduttrice, mamma di due splendidi bambini, non ha perso l’avvenenza che l’ha sempre contraddistinta: il suo corpo, al contrario, è tonico e sensuale come un tempo, e forse anche di più. “Sono una donna, non sono una santa“, ha scritto la Balivo nella didascalia, una frase che si addice senza dubbio al suo sguardo famelico ed estatico. Nel giro di pochi minuti, la conduttrice ha guadagnato oltre 10mila likes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

“Ci manchi in tv” – sottolinea un utente, mentre qualcun altro rincara la dose – “Mi hai stregato con la tua immensa bellezza“.