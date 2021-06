“Sei bella ma…” Francesca Verdini un incanto in bikini. Cosa dice Salvini? – FOTO

Francesca Verdini si gode una giornata di relax in riva al mare. In bikini si gode il primo sole in attesa della stagione estiva. Commenti di plauso ma qualcuno nota un particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Classe 1993, originaria di Firenze, la giovane Francesca Verdini ha raggiunto la popolarità in quanto nuova compagna del leader della Lega, Matteo Salvini. Nonostante la differenza d’età (20 anni), la ragazza ha messo fine alle tribolazioni amorose del politico milanese dovute alla rottura con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

Francesca, figlia dell’ex politico Denis Verdini, è sotto l’occhio vigile dei paparazzi e dei giornali di gossip proprio a causa del suo legame con un personaggio così controverso e chiacchierato come il suo fidanzato. Il primo avvistamento insieme risale al 2019 quando hanno partecipato alla prima italiana del film Disney Dumbo.

Da quel momento è stato un susseguirsi cadenzato di effusioni pubbliche, professando i loro sentimenti nei rispettivi canali social. Oltre che alla sua famiglia, Francesca Verdini ha dedicato la tesi di laurea in Economia e Direzione delle Imprese, proprio a Matteo Salvini, definendolo “il mio grande amore”.

Francesca Verdini: lo scatto in riva al mare in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

L’ultimo scatto condiviso da Francesca Verdini sul suo profilo Instagram la vede in un momento di spontaneità, non in posa. La ragazza è sorridente, lunghi capelli castani lasciati sciolti, un mini bikini scuro copre le sue timide forme. Una bellezza acqua e sapone: niente make up, solo il sole colora il suo viso.

LEGGI ANCHE –> Shaila Gatta, l’amara confessione diventa drammatica: “Mi trattava male e…”

L’immagine risale a ieri, 2 Giugno. La giovane si è concessa, come molti italiani, un momento di relax in riva al mare in occasione della giornata di vacanza relativa alla Festa della Repubblica. Chi ci sarà dietro l’obiettivo? Forse il suo compagno, Matteo Salvini. Non è dato saperlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La perfezione” Federica Nargi bomba sexy in bikini: un lato A mai visto – FOTO

In molti hanno lasciato un commeno di plauso nella sezione commenti. Il profilo della Verdini è seguito da circa 35mila utenti. “Un fiore”, “Sei la più bella del mondo”, “Meravigliosa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Più di una persona, però, nota un dettaglio e non fa a meno di sottolinearlo: “Sei bella ma se metti qualche kg staresti molto meglio”, “Troppo magra”, “Magra da paura”. A quanto pare le critiche sono sempre dietro l’angolo.