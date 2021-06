“Sono seriamente innamorato di te”, Zoe Cristofoli in bikini le batte tutte – FOTO

Zoe Cristofoli ha lasciato i suoi follower di sesso maschile con la bava alla bocca con l’ultimo scatto pubblicato sui social poco fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli ha letteralmente fatto saltare le coronarie ai suoi numerosi fan su Instagram con una foto da urlo pubblicata poche ore fa sul suo profilo personale. La bellissima modella veneta ha condiviso un’immagine di se stessa in barca nelle bellissime acque di Capri mentre indossa un bikini striminzito nero che a stento copre le sue eleganti e splendide grazie.

Potrebbe fare tranquillamente concorrenza al rapper Fedez per quanto riguarda il numero di tatuaggi che ha, tutto il suo corpo fino al collo è disegnato da stupendi tatoo. La meravigliosa influencer ha scritto, come didascalia alla sua foto: “Ognuno vale quanto le cose a cui da importanza”. E lei vale molto soprattutto per la sua immensa bellezza e il divino splendore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo décolleté prorompente: qualcosa di divino, la canotta regge poco – FOTO

Zoe Cristofoli, la foto in bikini a Capri che incanta i fan

Per vedere Zoe Cristofoli con il bikini microscopico vai su Successivo