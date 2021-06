“Gf Vip”, Alfonso Signorini e il “no” categorico: ennesima batosta per il conduttore

I casting per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip” sono ufficialmente iniziati. Alfonso Signorini, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto l’ennesima batosta: il “no” categorico del suo collega

Dopo il successo dell’edizione conclusasi a marzo, il “Grande Fratello Vip” riapre i battenti e si prepara a selezionare nuovi volti per un’annata senza dubbio scoppiettante e spassosa. Il cast dello scorso anno, ricco di nomi famosi ma anche di personaggi conosciuti solo da una minima parte del pubblico, ha riscosso un successo senza precedenti. Dopo ben 6 mesi, il pubblico ha incoronato vincitore l’amatissimo Tommaso Zorzi, che ora è uno dei volti di punta di Mediaset.

Alfonso Signorini, che anche quest’anno sarà alla guida del programma, aveva in mente un “vippone” clamoroso da provinare per il “Gf Vip 6”. Si trattava di un suo collega e di un volto famosissimo nel panorama televisivo, che tuttavia gli ha già rifilato un “no” categorico.

Il personaggio che Alfonso Signorini ha cercato di inserire nel cast del “Gf Vip 6” è Filippo Facci, collega del conduttore nell’ambito giornalistico. I telespettatori conoscono già Facci per via della sua irriverenza e del suo carattere facilmente irritabile. Molte sono state le liti che lo hanno visto protagonista all’interno dei salotti televisivi, durante le quali Facci ha sempre tentato di far valere la propria posizione con un eccesso di trasporto.

Signorini, che da tempo corteggiava Facci, avrebbe avuto piacere di inserirlo nel cast del “Grande Fratello Vip“, che con ogni probabilità ripartirà il prossimo settembre. Stando ai rumors trapelati, tuttavia, il giornalista avrebbe declinato l’offerta di Alfonso, non interessato all’esperienza nel reality: è l’ennesima batosta per il conduttore.

I telespettatori, che attendono con trepidazione la nuova edizione, non hanno dubbi in merito alle potenzialità di Signorini. Senza dubbio, il conduttore riuscirà a comporre una sorprendente squadra di “vipponi”.