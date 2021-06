Natalia Paragoni sta conquistando il web con la sua bellezza e finezza, cosa sta combinando la ragazza di “Uomini e donne”? I dettagli

Classe 1997, Natalia Paragoni è una modella e influencer che si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a “Uomini e donne” dove ha trovato l’uomo della sua vita. Andrea Zelletta è il suo principe azzurro ed insieme hanno grandi progetti. Sognano una famiglia e una carriera importante.

La ragazza ha appena pubblicato un libro dal titolo La vita secondo Naty che sta avendo molto successo e su Instagram i fan aumentano giorno dopo giorno. Sfiorano quasi un milione.

GUARDA QUI>>>Wanda Icardi distesa sul bordo piscina in bikini, che spettacolo-FOTO

Natalia Paragoni: FOTO da urlo, i fan perdono la testa

GUARDA QUI>>>Georgina Rodriguez lascia senza fiato in bikini, che bomba di sensualità-FOTO

Dopo l’esordio a “Uomini e donne“, la ragazza ha intrapreso una carriera nel mondo della moda che le sta riservando grandi soddisfazioni. Oltre alla pubblicazione del libro, è impegnata in campagne pubblicitarie e book fotografici.

Da sola o in compagnia del suo fidanzato, la Paragoni mostra il meglio di sé e le sue foto fanno il giro del web. L’ultimo post è un ricordo, così scrive lei nella didascalia, un backstage dove indossa una tuta nera dalla scollatura esagerata.

Il lato A si nota e i fan non hanno perso l’occasione di commentare tanta bellezza: “Pazzesca” qualcuno scrive e poi ancora “Stupenda”.

“Bellezza, classe, eleganza e fascino sei Naty” aggiunge un fan sotto alle foto. Natalia con la sua dolcezza e sensibilità ha conquistato proprio tutti e non solo il suo fidanzato che è innamorato pazzo di lei. Andrea Zelletta, infatti, anche all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” ha mantenuto ritegno ed ha sempre portato rispetto alla sua donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Il pubblico vorrebbe vederla nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Chissà se Alfonso Signorini abbia pensato a lei come una possibile concorrente? Per il momento non abbiamo notizie al riguardo, ma le possibilità non mancano.