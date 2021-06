La bella Messina ha condiviso una foto su instagram ed è pazzesca, il suo corpo è perfetto e le forme sono da sogno

Floriana Messina è bellissima e sensuale, ha scattato una foto a bordo piscina con indosso un bikini fatto di paiettes chiaro che mette in risalto le sue forme prorompenti. Il seno sta come implodendo e lo sguardo ammiccante da sognare. I commenti dei followers sono tantissimi:”Wow”, “Perfetta”, “Stupenda”. Nelle stories mostra la sua giornata tra parrucchiere e allenamento. La presentatrice si tiene in forma e sempre curata al 100%.

Floriana Messina la presentatrice dalle forme indimenticabili

La Messina è una conduttrice unica, le sue forme colombiane le danno un tocco in più come lei non c’è nessun’altra. In ogni scatto è sensuale e favolosa, di una bellezza rara. A seguirla sono in moltissimi, 752 mila su instagram. La presentatrice è diventata nota grazie alla partecipazione al Grande Fratello 12. Ma all’epoca era decisamente diversa. Nel tempo ha subito una trasformazione notevole. Il corpo era molto meno curato, anzi lasciato proprio allo sbando. Il seno era più piccolo e le labbra più sottili. Oggi appare totalmente diversa. Seno rifatto e prorompente, labbra gonfie alla Kardashian e fisco allenato e atletico. Adesso è una bomba sexy, una delle donne più desiderate.

E incarna perfettamente il genere di bellezza che va tanto negli Stati Uniti. Questo anche grazie alle sue origini colombiane. All’epoca del reality ha dato prova di avere un carattere forte e lei stessa si definiva come una seduttrice per autonomasia con un pessimo carattere. Ama sedurre e sentirsi apprezzata e guardata con desiderio. Sostiene anche che gli uomini non le resistono, lei li imbambola. Afferma anche di trattarli male e inoltre di aspettarsi da loro un trattamento di venerazione praticamente. Loro devono morire per lei, aveva detto così all’epoca. Chissà se oggi riguardando a quelle parole modificherebbe qualcosa o se la pensa ancora così.

Se all’epoca era già così aggressiva e sicura di sè, impossibile immaginare che ora non lo sia più con tutte queste modifiche fisiche avrà acquisito ancora più sicurezza. Lo sguardo però sembra più dolce che agguerrito rispetto al Grande Fratello. Ora che si è realizzata è più in pace forse.