“Pazzesche”: Emma Marrone stupisce, quel duetto che non ti aspetti – FOTO

Emma Marrone ha condiviso un nuovo scatto su Instagram mostrandosi al fianco di una famosissima cantante. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Look estroso, occhiali da sole e sguardo di sfida. Questo il mood dell’ultimo post condiviso da Emma Marrone sul suo account Instagram. L’amata cantante di Firenze si è mostrata al fianco di una famosa cantautrice italiana. Lo scatto ha conquistato subito i 4 milioni di follower di Emma superando i 35 mila like in meno di un’ora.

Classe 1984, la Marrone ha conquistato il pubblico anno dopo anno. Il suo nome si è diffuso sulla scena musicale con la vittoria della nona edizione di Amici. Di seguito ha collezionato innumerevoli successi. Due volte sul palco dell’Ariston, ha inciso canzoni diventate tra le più ascoltate dagli italiani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Uomini e Donne. Tina e Gemma tra liti furibonde e un simile destino

Emma Marrone: la nuova hit al fianco di un’artista iconica

Per vedere Emma Marrone al fianco di una nota cantautrice, vai su Successivo