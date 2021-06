Uomini e Donne. Tina e Gemma tra liti furibonde e un simile destino

Uomini e donne. Il programma televisivo ideato da Maria De Filippi è stato teatro di perenni battibecchi tra Tina e Gemma. Com’è la situazione amorosa delle due donne adesso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Tronisti alla ricerca dell’anima gemella, emozioni forti nell’avvicendarsi davanti alle telecamere di Mediaset di vari corteggiatori e corteggiatrici, la puntuale professionalità della conduttrice Maria De Filippi: anche per l’edizione 2021 questa è stata la ricetta vincente di “Uomini e donne”.

Tuttavia, il condimento più speziato è rappresentato indiscutibilmente dalle liti furibonde e i perenni battibecchi di due prime donne del dating show di Canale 5. Stiamo parlando della storica opinionista Tina Cipollari e di Gemma Galvani. Le due hanno proposto al pubblico italiano pagine televisive sull’orlo del trash. Fuoco e fiamme tra di loro che, senza peli sulla lingua, non hanno mancato occasione per punzecchiarsi, eliminando ogni tipo di tabù.

La trasmissione finalizzata a creare nuove coppie e far sbocciare l’amore ha portato loro fortuna?

Uomini e donne: il destino di Tina e Gemma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

La situazione amorosa di Tina e Gemma è cambiata dopo la loro partecipazione a “Uomini e donne”? Scopriamolo.

Com’è noto, Tina Cipollari, venuta alla ribalta come personaggio televisivo nel 2000 nelle vesti di corteggiatrice di Roberto Maltoni, ha legato interamente la sua fama al programma e alla collaborazione con Maria De Filippi. É sempre rimasta all’interno del format, ricoprendo in seguito il ruolo di opinionista. Proprio grazie a “Uomini e donne” ha conosciuto nel 2002 l’hair stylist Ilio Cristian Maria Nalli, in arte Kikò. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca). La relazione non è durata e si sono separati nel 2018.

Aveva poi intrapreso una relazione con l’imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara, arenatasi alla fine del 2020.

Poca fortuna anche per Gemma Galgani. Alla fine della stagione 2021 di “Uomini e Donne” la dama torinese torna a casa ancora single. Nemmeno il pretendente Aldo si è rivelato essere la persona giusta. Gemma ha dovuto affrontare l’ennesima delusione e proseguire nella sua ricerca. “L’amore è universale” – ha detto recentemente, non escludendo di potersi innamorare in futuro anche di una donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Cosa attenderà il futuro per Tina e Gemma? Si vocifera un ritorno di fiamma tra la Cipollari e il suo ultimo amore, Vincenzo Ferrara. Sarà proprio così?