“Una scultura”: Shaila Gatta e la posa sbalorditiva, fisico incredibile – FOTO

Shaila Gatta ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui sfoggia il suo fisico mozzafiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Fisico statuario, muscoli in vista, posa acrobatica. Così Shaila Gatta si è mostrata nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram. La velina di Striscia la notizia ha stupito i fan come in ogni post condiviso.

Seguita da ben 800 mila follower, la ballerina posta giorno dopo giorno foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Da post dedicati alla vita professionale a contenuti sulla vita personale. Nata ad Anversa, classe 1996, sono il suo fisico mozzafiato e il suo viso angelico a conquistare i fan. Occhi profondi, capelli corvini, sorriso luminoso il suo fascino è unico. A tutto questo si aggiungono il suo carisma e il suo talento.

Da sempre appassionata per la danza è diventata nota a seguito della partecipazione ad Amici. Pur non avendo vinto il programma è stato il suo trampolino di lancio. Di seguito è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin per poi debuttare a Striscia la Notizia come velina bruna.

Shaila Gatta stupisce: fisico incredibile

