“Come diresti tu: Favolosa!”, Stefania Orlando supera la prova costume – FOTO

Stefania Orlando ha superato alla grande la prova costume e ha mostrato una foto sui social che accende gli animi e rallegra l’umore dei suoi fan

La showgirl Orlando ha condiviso uno scatto davvero bollente dedicato ai suoi tantissimi follower su Instagram. La bella conduttrice televisiva ha fatto balzare il cuore ai fan indossando un costume intero ma molto aderente e scollato nero e verde. La prova costume sicuramente è stata superata alla grande e se ne sono accorti anche i suoi seguaci che molto entusiasti hanno commentato l’immagine della bella Orlando. C’è stato addirittura un utente che ha scritto nei messaggi a destra della foto: “Come fai a essere sempre così bona? Me lo devi spiegare”.

Un altro invece ha scritto: “Come diresti tu: sei favolosa!”, direttamente in suo onore dato che è un’espressione che ripete spesso. Stefania ha scritto, come didascalia che accompagna di solito i post su Instagram: “Prova costume nascondo lo stress. Vedo e non leggo i messaggi dell’ex. La terra è piatta. Il mare mi aspetta”.

Stefania Orlando, la foto che lascia senza fiato i fan

