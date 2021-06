“Il mio vassallo”, Pierpaolo Pretelli conquista tutte con quel fisico, anche lei

Pierpaolo Pretelli è l’uomo dell’anno: fisico e bell’aspetto ci sono, fan tanti e lei che non lo lascia mai, neanche sui social

Pierpaolo Pretelli fa scintille con quel fisico scolpito e l’addominale sempre in bella vista. L’ex velino dopo il successo di “Grande Fratello Vip” non perde occasione di mostrarsi alle fan su Instagram dove condivide foto e video di campagne pubblicitarie, book fotografici e momenti intimi con la sua ragazza.

Giulia Salemi sembra proprio la donna della sua vita, i due si sono conosciuti durante il reality e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo il lockdown, hanno ripreso a viaggiare e sui social fanno vedere al pubblico la bella vita. Ora sono ad Ischia.

GUARDA QUI>>>Antonella Mosetti in una hit dell’estate, una sorpresa piacevole-FOTO

Pierpaolo Pretelli: addome scolpito alla conquista del web

GUARDA QUI>>>“Classe ed eleganza” Natalia Paragoni scollatura esagerata, fuori tutto – FOTO

Il secondo classificato del “Grande Fratello Vip” ha conquistato il pubblico femminile con le foto pubblicate sui social. Il suo fisico fa invidia al mondo e Giulia Salemi è molto gelosa del suo fidanzato.

Chissà se lo è anche di qualcuno che non perde occasione di commentare i post del suo ragazzo? La contessa De Blanck è sempre la prima a scrivere qualcosa sotto alle foto e ai video degli ex gieffini.

Riguardo all’ultimo post pubblicato da Pretelli ha lasciato vari commenti come: “Il mio vassallo” e poi “Ti voglio bene”. Patrizia avrebbe voluto Pierpaolo come suo genero, ma Giulia Salemi è piombata come un fulmine a ciel sereno. La signora ha un bel ricordo dei suoi ex coinquilini e loro di lei che è stata la mamma della scorsa edizione.

Intanto, gli scatti dall’addominale scolpito e lo sguardo accattivante hanno già fatto il giro del web e Pierpaolo in costume è ancora più bello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Secondo alcune indiscrezioni l’ex gieffino sarebbe pronto per partecipare ad un altro reality: Tale e quale show. Per il momento ha fatto il provino, lo avrà superato?