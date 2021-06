Chiara Ferragni, le FOTO dell’evento esclusivo “Magnifica” di Bulgari: lei ancora di più

Chiara Ferragni, le mille sfumature di una dea “Magnifica”. Serie di scatti all’evento Bulgari, la global brand ambassador splende più dei suoi gioielli: favolosa

Una macchina che continua a produrre incredibili successi, Chiara Ferragni è una forza soprannaturale per quanto riguarda il mondo del fashion. Influencer e imprenditrice da milioni di euro, vanta una fama internazionale che si traduce su Instagram nel numero 23,7 milioni di followers sparsi in tutto il mondo.

Per queste ragioni è stata selezionata più volte da importanti marchi come brand ambassador e testimonial, come per esempio Pantene, Swarovski, Pomellato, Intimissimi. Ma questa volta ha conquistato un risultato ancora più grande: scelta come global brand ambassador della pregiata maison di moda di alta gioielleria Bulgari, dalle linee per assolute protagoniste.

Accattivanti, particolari ed esuberanti, non potevano che addirsi ad una star del suo calibro, anch’essa contraddistinta dallo stile unico ed estroso. Dopo aver partecipato alla presentazione della collezione internazionale “Magnifica” svoltasi a Milano, tra il concerto al Teatro alla Scala e la sfilata al Bulgari Hotel, condivide sui social le immagine esclusive dell’evento, dove splende più dei suoi gioielli.

Chiara Ferragni, il vero diamante dell’evento

Le prime parole di Chiara Ferragni alla proclamazione del suo nuovo titolo per Bulgari sono state così espresse su Instagram: “Sono così felice ed orgogliosa di entrare a far parte della Bulgari family perché ho un legame forte non solo con il brand, ma anche con Jean-Christophe Babin e Lucia Silvestri. L’heritage di Bulgari è legato ad un’estetica e un’attitudine audace ed esuberante e ad un design italiano famoso nel mondo, tutti valori che condividiamo da sempre“.

Ed è proprio in compagnia del ceo e della designer che posta le foto dell’evento esclusivo su Instagram, dove in un abito Versace sfoggia i gioielli dell’autorevole e pregiata firma, con la sua grande personalità. L’abito aderente con spacco importante regala la possibilità di dare ampio sfoggio della sua silhouette, esibendo i pezzi della meravigliosa linea di alta gioielleria, con un make up applicato a regola d’arte, tanto da risplendere quasi più dei suoi gioielli.

Non poteva mancare il dettaglio personalissimo a contraddistinguere il suo stile sopra le righe, per farsi riconoscere anche in una veste così elegante e classica. Stavolta racchiuso tutto nella tonalità dello smalto per unghie in uno strepitoso seppur insolito verde acido, che riesce a sposarsi perfettamente all’intero look.