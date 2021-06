“Deliziosa” Dayane Mello in bianco: il lato B è la perfezione – VIDEO

Si mostra in tutto il suo entusiasmo per i nuovi progetti, Dayane Mello. Oggi però è il momento di una pausa deliziosa…

Nuovi progetti permeati dalla bellezza della natura incontaminata, per il momento soltanto vagamente accennati, ma in attesa di essere rivelati nella loro interezza in vista dell’imminente futuro, l’ex gieffina dalla schiettezza disarmante e modella dalla figura infinitamente slanciata, Dayane Mello, è ad oggi piena di vitalità.

La showgirl brasiliana, classe 1989, ha però deciso per la giornata di oggi di mettere in pausa la sua serie di attività professionali. E di trascorrere dunque l’inizio di questo weekend estivo in un luogo-gioiello della nostra penisola. La sua iniziativa è stata poi documentata dalla Mello grazie alla pubblicazione di uno scatto in cui apparirà per quel che riguarda le sue fattezze: “meravigliosa, come sempre ❤️“.

Dayane Mello, veste in bianco e merita la standing ovation: è “Deliziosa”

