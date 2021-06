Sophie Codegoni ha postato un nuovo video su Instagram in cui mostra un incredibile cambio look. Subito è virale.

358 mila visualizzazioni per l’ultimo video condiviso da Sophie Codegoni. La biondissima influencer ed ex Uomini e Donne ha stupito i fan mostrando un cambio look. La ventunenne, nata a Varese, a seguito della partecipazione al programma di Maria De Filippi ha riscosso molto successo. Protagonista dell’ultima edizione del format come tronista, ha concluso il suo percorso scegliendo Matteo Ranieri.

Tuttavia il loro rapporto si è incrinato a poche settimane dalla scelta portandoli alla rottura. Secondo le indiscrezione l’influencer sarebbe legata al calciatore Nicolò Zaniolo, anche se tuttavia il flirt non è mai stato confermato ufficialmente.

Sophie Codegoni: la trasformazione stupisce

