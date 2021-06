L’opinionista Karina Cascella si lascia immortalare in una posa dalle forme in rosso fuoco. Il suo fascino è oltremisura.

Leggi anche —>>> Mercedesz spiazzante su Lucas Peracchi, è davvero finita tra i due? La confessione

L’influencer ed opinionista televisiva, Karina Cascella, nata ad Anversa e sotto l’imprevedibile segno dell’Acquario, ha dato ancora una volta prova della sua sensualità senza tempo vestendo per un un abito in total red attillato e prorompente.

Mostrandosi in uno scatto apparso sul suo profilo nella serata di ieri, in occasione di una cena al noto ristorante argentino “Matambre” situato nel cuore di Bergamo, Karina ha raggiunto ben oltre i 10mila apprezzamenti, sfoderando il suo fascino definito da molti come “esclusivo e irresistibile ❤️“.

Karina Cascella, forme in rosso fuoco e fascino irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Magnifica” Miriam Leone: la schiena si scopre e mostra il paradiso… – FOTO

“In realtà avrei voluto mostrarvi un abito azzurro“. Ammette con destrezza nella didascalia al post la celebre influencer, classe 1980, solita ad apparire sul piccolo schermo nei programmi condotti dall’amica e collega Barbara D’Urso. Quest’ultimo modello, che però è stato sostituito in ultimis da Karina dall’abito rosso fuoco, sarà infatti da lei definito come: “bellissimo” in egual misura. Entrambi potrebbero dunque avere la caratteristica di delineare impeccabilmente le forme della seducente celebrità.

“Sempre di Armonie Shop“, specificherà ulteriormente la diva fornendo alle sue ammiratrici il nome del brand che ha realizzato i suoi outfit dai colori complementari. “Prometto che lo farò domani…”, suggellerà infine le sue intenzioni Karina: “perché stasera questo rosso era davvero perfetto❤️“. I pareri dei suoi fan approdati fra i commenti nel corso della nottata hanno ben presto confermato il punto di vista…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

“Karina sei sempre bellissima Matambre ti ha portato un nuovo entusiasmo e un’energia che si percepiscono“, questo è uno dei commenti più sentiti ed esaustivi rivolti alla showgirl che si è palesata in rosso ed in tutta la sua bellezza. “Divina 😍“, aggiungeranno altri più tardi, o ancora: “top ed elegante in rosso“. Insomma, un fermo immagine elegante ed a luci soffuse, che porta con sé un successo inatteso.