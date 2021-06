La love story della showgirl Mercedesz con l’ex tronista Lucas Peracchi sembra essere agli sgoccioli, prende la parola la diretta interessata.

L’opinionista e showgirl ventinovenne, Mercedesz, aveva già reso noti durante le prime settimane di maggio alcuni dettagli non troppo promettenti riguardanti la sua discussa relazione amorosa con il noto personal trainer ed ex tronista di “Uomini e Donne”, Lucas Peracchi.

Quando ormai alcune voci avevano già fatto preannunciare un’eventuale rottura tra i due, avvenuta poco meno di un mese fa, la coppia si era poi coraggiosamente cimentata in un nuovo tentativo. Per fare in modo che le dinamiche del loro rapporto potessero in qualche modo andare per il verso giusto. Lucas, attraverso il suo profilo Instagram, aveva infatti inizialmente resa pubblica la sua rottura con Mercedesz, salvo poi un repentino cambio di idea a distanza di una settimana. Durante il quale i due si sarebbero concessi di comune accordo una pausa di riflessione. Adesso però la situazione sarebbe di gran lunga diversa…

Mercedesz e la rottura con Lucas Peracchi: stavolta è davvero definitiva?

Dopo essere tornati ufficialmente insieme per un breve arco di tempo, infatti, durante la scorsa puntata del programma televisivo di “Pomeriggio Cinque“, Mercedesz ha confermato nuovamente quanto già accaduto più volte in passato. Stavolta sarebbe davvero giunta al capolinea la storia d’amore con l’ex tronista. Non ci sarebbe punto di ritorno, secondo quanto affermato davanti le telecamere dalla biondissima figlia d’arte di origini ungheresi.

“Io e Lucas non stiamo più insieme“, ha confermato l’opinionista nel salottino. “Ve lo confermo. E’ stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”. Pare che alla base dei loro disaccordi ci sia un’instabilità di fondo che non avrebbe permesso ai due di continuare a vivere serenamente il loro rapporto. Tant’è che, come ammesso dalla stessa Mercedesz, quando lei e Lucas sono riusciti a trascorrere del tempo assieme il tutto sfociava volentieri in un litigio. Poi Mercedesz ha anche chiarito le dinamiche della loro prima separazione, argomentando la pausa precedentemente accennata.

“Io sono andata a stare da mio zio e in quel momento era vero che non stavamo insieme”. Dunque dopo essere stati lontani per una settimana ci sarebbe stata una rappacificazione, seppur momentanea. Mercedesz decide infine di concludere con una piccola ma sincera confessione: “Adesso vediamo, non saprei darvi una risposta completamente certa sulla nostra storia”.”