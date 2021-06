Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. L’ultimo video postato su Tik Tok ha conquistato i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha esordito cinque anni fa quando ha partecipato a Uomini e Donne, all’epoca non sapeva che la sua vita sarebbe totalmente cambiata partecipando ad un programma dove non si fa altro che cercare l’amore. Scese le scale per Andrea Damante, tronista veronese che fece breccia nel suo cuore, ma la loro storia d’amore si è conclusa alla fine della scorsa estate dopo diversi anni di tira e molla. Ad oggi sono buoni amici e condividono il cagnolino che hanno preso insieme prima di lasciarsi, il piccolo Tommaso.

Giulia De Lellis mostra i bikini indossati per Love Island: più bella che mai

Giulia a livello professionale ha davvero spiccato il volo: dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip non si è più fermata. Quest’anno in particolare è stato davvero prezioso per lei: qualche mese fa ha esordito come attrice in un film uscito su Sky e adesso si sta preparando al suo primo programma dove esordirà come conduttrice. Il programma in questione è Love Island, che andrà in onda per la prima volta in Italia: un gruppo di ragazzi, uniti su un’isola per un mese, cercheranno l’amore e chi riuscirà a trovarlo vincerà il montepremi finale.

In questi giorni al mare per girare il programma, Giulia ha indossato tantissimi costumi e ha deciso di mostrarli pubblicando un video su Tik Tok. Il video ha raggiunto tantissimi likes e commenti in pochissimi minuti.