Nunzia De Girolamo è inarrestabile sui social network: la conduttrice ha postato uno scatto in cui ha le gambe completamente in vista.

C’è una conduttrice che sta letteralmente spopolando sul web: Nunzia De Girolamo, da diversi mesi, continua a postare scatti da urlo sol noto social network Instagram. La nativa di Benevento sorprende ogni volta tutti i suoi followers: nonostante i suoi 45 anni, l’ex politica è in splendida forma e il suo fisico è semplicemente spaziale.

La De Girolamo, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui sfodera un outfit strepitoso con gambe completamente scoperte. Come se non bastasse, la 45enne ha ai piedi dei tacchi altissimi. La campana emana bellezza e sensualità da ogni poro: lo scatto ha già fatto il giro del web.

Nunzia De Girolamo tutta scosciata: bomba sensuale

Nunzia De Girolamo continua a far perdere la testa sui social network: la conduttrice è sempre più bella ed esplosiva e i suoi scatti catturano le attenzioni di tutti. Questa volta la nativa di Benevento, stando a quanto si legge nel post, è al Foro italico e indossa un outfit estremamente provocante. Le sue gambe sono completamente scoperte e sono davvero incredibili. Il volto di ‘Ciao Maschio’ ha ai piedi dei tacchi vertiginosi: i contenuti della classe 1975 non sono mai banali.

“Volete un segreto per essere davvero in forma? Ballate sempre o semplicemente fate ballandoconlestelle. Buon sabato amici, che fate?”, ha scritto nella didascalia. I suoi followers rispondono sempre con dedizione alle sue domande che pone tramite le didascalie, mentre qualcuno inonda lo spazio dei commenti con complimenti, apprezzamenti ed elogi.

La De Girolamo pubblica spesso fotografie in cui indossa camicette dotate di scollature generose con décolleté favoloso in vista.