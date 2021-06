Laura Chiatti è una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo. L’ultimo scatto sui social ha conquistato tutti, compreso il marito Marco Bocci

Laura Chiatti è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina e nel corso del tempo ha preso parte a numerosi film, diventando così una delle attrici più affermate del cinema italiano. Con i suoi occhi chiari e i suoi capelli biondi è un vero e proprio incanto, ma è stato il suo talento a fare breccia nel cuore dei suoi numerosi fans che tutt’oggi la seguono in tutto quello che fa.

Laura Chiatti bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Oltre ad essere un’attrice molto amata, è anche una bellissima persona e con una splendida famiglia. Negli ultimi anni la sua relazione con Marco Bocci ha fatto sognare tantissime persone: i due attori si sono conosciuti e capito quasi subito di essere fatti l’uno per l’altro. Per questo motivo hanno deciso di mettere su famiglia dopo pochissimo e ad oggi hanno dei figli che sono tanto amati dai loro genitori e una vita meravigliosa. Negli ultimi giorni è cominciata a circolare la voce di una presunta crisi tra di loro, ma a giudicare dall’ultimo scatto pubblicato su Instagram dall’attrice non sembra.

Laura, infatti, ha pubblicato una foto, un semplice selfie di lei in macchina. Addosso ha una felpa che ha attirato subito l’attenzione di Marco, che ha commentato il post su Instagram: “Sbaglio o quella felpa è la mia?”. Da quello che sembra, non c’è alcuna crisi all’orizzonte.