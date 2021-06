Aida Yespica, sale la temperatura: lo zoom di fronte al décolleté è inevitabile – FOTO

Aida Yespica, l’estate si fa bollente con la modella venezuelana: impossibile non zoomare di fronte al suo décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

L’estate è iniziata da poco, ma Aida Yespica ha già contribuito a far alzare la temperatura, e anche di parecchio. La modella, che in passato partecipò al concorso di “Miss Venezuela”, sfoggia ancora un fisico invidiabile alla soglia dei 39 anni. La splendida showgirl, che si è distinta per le sue forme indiscutibilmente sensuali ed esplosive, posò infatti per le copertine più famose d’Italia, arrivando addirittura a realizzare quattro calendari senza veli.

Il pubblico, che di recente ha potuto ammirarla all’interno della seconda edizione del “Gf Vip”, rimane sempre a bocca aperta di fronte alle sue curve. Proprio oggi, la Yespica ha mostrato ai fan il costumino indossato per la sua giornata di mare: una visuale che ha convinto tutti.

Aida Yespica, lo zoom di fronte al décolleté è inevitabile – FOTO

Dalle Instagram stories recentemente condivise, i followers hanno potuto ammirare la bellezza devastante di Aida Yespica. La modella venezuelana, quest’oggi, si trova in barca a Portofino, e si sta godendo quella che sembra essere una domenica estiva in piena regola. Dopo essersi fatta il bagno, la showgirl si concede del tempo per abbronzarsi, non mancando di documentare il tutto mediante lo smartphone.

Gli utenti, incantati dal costume bianco che lascia ben poco all’immaginazione, sono inevitabilmente rimasti a bocca aperta di fronte al video, postato tramite le stories appena due ore fa. La Yespica inquadra sapientemente il mostruoso décolleté, che sembra quasi esplodere, passandosi una mano fra i capelli e ammiccando, seducente, di fronte all’obiettivo. Per i followers, lo zoom è inevitabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La modella venezuelana, che a luglio spegnerà 39 candeline, è un concentrato di sensualità e travolgente bellezza. Gli utenti che la seguono, oltre 800mila, si palesano sotto ad ogni scatto con likes e complimenti, che Aida non può far a meno di gradire.