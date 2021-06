“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 giugno: un progetto di famiglia

Beautiful, anticipazioni 7 giugno: Thomas lascia la cerimonia. Steffy, Liam e Hope fanno progetti sul futuro della loro famiglia.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope interrompere il matrimonio di Thomas e Zoe presentandosi alla cerimonia vestita da sposa. Il giovane Forrester è rimasto sconvolto dal gesto della Logan e, credendo di essere finalmente ricambiato, ha lasciato la sposa all’altare. Smascherato davanti a tutti, Thomas ha poi deciso di andarsene, lasciando gli invitati a fare i conti con quanto appena successo. Hope, Steffy e Liam hanno tirato un sospiro di sollievo, mentre Brooke è stata particolarmente compiaciuta nel notare che anche Ridge è rimasto sconvolto dalla situazione. Lo stilista, che negli ultimi mesi aveva difeso a spada tratta il figlio, ha riconosciuto il suo errore e si è scusato con la moglie per non essersi schierato dalla sua parte.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, brutto incidente per Ilenia Lazzarin: l’annuncio sui social

Beautiful, anticipazioni 7 giugno: Carter consola Zoe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Amici 20, Sangiovanni spicca il volo. Arriva finalmente la notizia tanto attesa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Steffy cercherà di rassicurare Douglas: suo padre non è una cattiva persona. È solo un uomo che ha bisogno di aiuto ed una volta risolti i problemi che lo tormentano sarà un ottimo genitore. Nell’attesa il bambino potrà vivere con Hope, Liam e Beth come già sognava da tempo. La Logan e la Forrester rinnovano il loro buon proposito di crescere tutti i loro figli come fossero un’unica, grande famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Carter consolerà Zoe dopo il matrimonio andato in fumo. Per l’avvocato è l’occasione giusta per rivelare i propri sentimenti alla modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 7 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.