Amici 20, Sangiovanni spicca il volo. Arriva finalmente la notizia tanto attesa

Amici 20. Il secondo classificato del talent show di Maria De Filippi, il cantante Sangiovanni, ha di fronte a sè un futuro prestigioso. Annunciato il passo che tutti stavano aspettando

Il talent show “Amici”, ideato da Maria De Filippi, ha sfornato in 20 anni di programmazione artisti di primo piano che fanno parte a tutti gli effetti del panorama dello spettacolo italiano e sono rimasti per lasciare un segno indelebile.

Se anche i partecipanti dell’ultima edizione saranno annoverati tra questi, solo il tempo potrà dircelo. Al momento, freschi di conclusione del format (avvenuta lo scorso 15 maggio), di sicuro uno di loro sta raccogliendo più consensi di altri. Stiamo parlando del secondo classificato (primo nella sezione canto), ossia Giovanni Pietro, in arte Sangiovanni.

Classe 2003, originario di Vicenza, ha annunciato un ulteriore passo importante nella sua esordiente carriera.

Sangiovanni: il suo futuro dopo “Amici”

É arrivato il momento tanto atteso da tutti i giovanissimi fan di Sangiovanni. Il cantante ha annunciato tramite i suoi canali social tutte le date che lo vedranno in concerto dal prossimo gennaio 2022. Saranno tante le occasioni per poterlo vedere dal vivo e godere della sua straordinaria voce.

Torino, Milano, Firenze, Napoli e Roma: per ora sono queste le location prescelte per le sue esibizioni che lo vedranno in giro per l’Italia. I biglietti saranno disponibili da giovedì 10 giugno. Il ragazzo ha già pubblicato cinque brani inediti: “Guccy Bag”, “Lady” (Disco di Platino), “Tutta la notte” (Disco d’Oro), “Hype” e “Malibu”, che sta imperversando in radio al momento e promette di essere uno dei tormentoni dell’estate 2021. Il 14 Maggio è stato rilasciato il suo primo EP sotto l’etichetta discografica Sugar.

Sangiovanni ha battuto durante “Amici” i colleghi Deddy e Aka7even. Arrivato in finale si è piazzato secondo dietro la ballerina Giulia Stabile. Una sconfitta agrodolce: la ragazza, infatti, è la sua fidanzata.

I due continuano a essere una tenerissima coppia anche dopo la fine del talent show, tuttavia, dopo essere stati a stretto contatto per i lunghi mesi della trasmissione, adesso devono affrontare la relazione a distanza. Sangiovanni è di Vicenza, Giulia, invece, fa base a Roma.