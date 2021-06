“Che sogno incredibile”, Emma spiazza tutti: si affianca a una rockstar

A pochi giorni dalla partenza del tour, Emma continua a spiazzare il pubblico e questa volta lo fa con un annuncio davvero incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Poche ore separano Emma dal ritorno sul palcoscenico. Giovedì 3 giugno partirà infatti il suo tour estivo che la porterà nuovamente faccia a faccia con i suoi fan. Sui social ha voluto immortalare gli ultimi preparativi e ha condiviso anche le emozioni provate per la conclusione delle riprese di “A casa tutti bene“, progetto di Gabriele Muccino. L’artista ha poi spiazzato tutti con una comunicazione. Aveva preannunciato nei giorni scorsi l’arrivo di alcune sorprese, ma nessuno si sarebbe immaginato una di tale portata.

Il nuovo singolo di Emma, accanto a una figura iconica del rock italiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Solo una settimana fa Emma ha annunciato al pubblico il progetto “Best of ME“, la sua prima raccolta discografica che va a celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. “Un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza“, con queste parole lo ha presentato a pochi giorni dall’inizio del suo tour.

LEGGI ANCHE -> Nuovo record per i Maneskin, ci riescono per la prima volta in 30 anni

Eppure si sa, la cantautrice è piena di assi nella manica e uno di questi lo ha estratto a sorpresa nelle ultime ore. Emma annuncia l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Che sogno incredibile” che sarà rilasciato venerdì 4 giugno. “Questo non è un classico pezzo estivo” -scrive- “questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Enrico Ruggeri e il caso Aurora Leone. Instagram non perdona, followers indignati

All’entusiasmo per la pubblicazione di nuova musica si è unito quello per la presenza nel brano di una rockstar italiana amatissima dal pubblico. In “Che sogno incredibile” Emma non sarà da sola, ad accompagnarla ci sarà infatti Loredana Bertè. “Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a lei, la mia mamma rock“, comunica con emozione.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, le rivelazioni su Gigi D’Alessio: un aspetto è sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il rapporto tra le due artiste si è rafforzato nel corso degli anni e, oltre a stimarsi da un punto di vista artistico, sono legate da una forte amicizia. “Per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock“, scrive Loredana annunciando l’uscita del singolo. Un featuring che il pubblico aspetta con impazienza e che saprà, senza alcun dubbio, scaldare gli animi delle persone.