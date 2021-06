Carolina Marconi, dopo l’operazione l’inizio delle cure, condivide la complessità del momento e il suo dolore con i fan che la sostengono con immenso affetto

Sono mesi di preoccupazione, paura ma anche coraggio per Carolina Marconi, che il 24 marzo ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, nella vita di una giovane donna con mille progetti da realizzare.

Ma dopo l’umana tristezza del primo momento, ha reagito con grande forza interiore che forse non sospettava neanche di avere, per lottare con determinazione e riappropriarsi dei suoi sogni.

Dopo l’operazione chirurgica subita il 6 aprile durata 8 ore, la seconda terribile realtà: l’esito dell’esame istologico ha evidenziato la necessità di ricorrere alla chemioterapia per la durata di sei mesi al fine di prevenire altre complicazioni.

Ha descritto così quegli istanti: “Mi è ricrollato il mondo addosso“, ma ha ritrovato subito lo spirito guerriero che la contraddistingue. Quel giorno è arrivato, e ha deciso di condividerlo con i fan che la sommergono di puro amore e sostegno.

Carolina Marconi, la forza nel sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Occhi che splendono, un sorriso che scioglie, e tutta l’indescrivibile bellezza di Carolina Marconi in un primo piano. Uno scatto che trasmette l’inaudita forza di una straordinaria donna nel giorno più difficile: “Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante: ho messo il picc-port ,la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà x tutto il mio percorso (chemio)“.

Non è mancata la paura, come ha ammesso l’attrice, incanalata in un pianto che ne ha esaurito la presenza, per ritrovarsi “più forte di prima“. Non manca l’ironia nel messaggio della showgirl, ma soprattutto la positività che continua a perseguire, tutta raccontata nelle sue parole: “Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina, e con il ritmo della musica e’ ritornato il sorriso, perchè tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

I fan, che ringrazia per il sostegno, le restituiscono tutto il loro smisurato affetto e la vicinanza incondizionata nei suoi confronti.