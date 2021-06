“Hermosa”. Cecilia Rodriguez, il gesto improvviso. Come la prenderà Ignazio? – FOTO

Cecilia Rodriguez. La modella argentina, complice la redazione di Canale 5, ha organizzato qualcosa di speciale per il suo fidanzato Ignazio Moser. Di cosa si tratta?

I giorni sul calendario sono stati strappati via velocemente e Cecilia Rodriguez è giunta quasi al momento tanto atteso. La bellissima modella argentina, sorella minore di Belen, fa coppia fissa da quasi quattro anni con l’ex ciclista e personaggio televisivo Ignazio Moser. Il giovane ha deciso di partecipare come concorrente al reality di sopravvivenza “L’Isola dei famosi”. É entrato a gara già avviata lo scorso aprile ed è riuscito ad arrivare alle fasi finali. Domani, 7 giugno, si concluderanno definitivamente i giochi di questa quindicesima edizione, capitanata da Ilary Blasi. Cecilia Rodriguez ha in mente una sorpresa per il suo amore. Cosa sta architettando?

Cecilia Rodriguez: la sorpresa inaspettata per Ignazio Moser

Come la stessa Cecilia Rodriguez ha dichiarato, non era mai stata lontana dal suo fidanzato, Ignazio Moser, per più di una settimana. I due, a causa della partecipazione del ragazzo a “L’Isola dei famosi”, non si vedono da quasi due mesi. La lontananza avrà sicuramente aumentato i sentimenti e il desiderio irresistibile di rincontrarsi. Per questo motivo, complice la redazione di Canale 5, la modella è volata in Honduras dove domani potrà abbracciare nuovamente il suo amore al termine del reality.

Sarà lui il vincitore? Per Cecilia lo è in ogni caso. Ovviamente Ignazio Moser non sa nulla della presenza così vicina della sua fidanzata che potrà stringere a sè prima del previsto. A fare compagnia a Cecilia c’è anche Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, anche lui impegnato come concorrente, in attesa di fare la medesima sorpresa.

La bellissima modella argentina ha informato direttamente i suoi fan riguardo le sue intenzioni tramite il suo seguitissimo profilo Instagram dove conta al momento oltre 4 milioni di follower. Nell’attesa di Ignazio, sfoggia il suo fisico perfetto, godendosi il sole e il mare delle paradisiache spiagge dell’Honduras. L’abbronzatura è dorata e gli utenti, in visibilio, commentano: “Hermosa como siempre”, “Sei stupenda Chechu”, “La perfezione”, “Quanto sie bella”.

Al rientro dall’Honduras per Cecilia ci sarà un altro meraviglioso evento. La famosissima sorella Belen sta per dare alla luce la sua secondogenita; ciò la renderà nuovamente zia. Tanta felicità a casa Rodriguez.