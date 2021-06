Dayane Mello, più bella del panorama: una bomba esplosiva – FOTO

Dayane Mello è una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip: bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo dei social

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha conquistato tutti quando è entrata nella casa più spiata d’Italia per vivere un’esperienza bella, leggera e divertente. Sperava anche di trovare l’amore ma così non è stato: è uscita dalla casa da sola ma sicuramente più forte di come ci è entrata, con tante consapevolezze e con tanta voglia di godersi la vita perché lei più di tutti sa quanto sia breve.

Dayane Mello, bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dayane, infatti, ha un passato drammatico: la sua storia familiare è davvero molto forte e l’ha raccontata proprio mentre era nella casa. E, intanto che viveva questa esperienza, ha vissuto un orribile lutto: infatti, a poche settimane dalla fine del reality, ha dovuto fare i conti con la morte del suo fratellino che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Nonostante questo, decise di rimanere e continuare il gioco, perché sarebbe stato inutile uscire dalla casa: a causa della quarantena per il coronavirus, non avrebbe potuto partecipare comunque al funerale. Dayane nella vita ne ha davvero passate tante, ma nonostante questo è sempre andata avanti a testa alta e con una forza incredibile.

Dayane, qualche giorno fa, ha dovuto fare i conti con un nuovo lutto: nonostante questo ha trovato la forza di rimboccarsi le maniche, di rimettersi a lavoro e di tornare a godersi la vita. Proprio oggi ha pubblicato una foto di lei al mare che ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti.