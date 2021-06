E’ uno spettacolo a cui nessuno può resistere quello messo in atto nella serata di ieri dalla meravigliosa musa Laura Chiatti.

Nella serata di ieri, sabato 5 giugno, in occasione del tributo all’inimitabile genio di Ennio Morricone ed alla sua musica che negli anni ha lasciato sognare tutto il globo grazie alle sue colonne sonore, la carismatica attrice Laura Chiatti ha fatto la sua apparizione in qualità di ospite d’onore.

Il tributo al maestro, andato in onda in prima serata su Rai Uno, ed ha avuto luogo in quel dell’Arena di Verona. A salire sul palco per interpretare alcuni chef d’oeuvre del compositore e direttore d’orchestra scomparso nel 2020, saranno i tre esponenti del gruppo musicale de Il Volo. I quali hanno tentato, non senza sorpresa, di far rivivere al pubblico alcune delle emozioni che resteranno per sempre nella storia del cinema e della musica mondiale.

Laura Chiatti, l’irresistibile musa italiana o l’umile volto della bellezza

La bellissima Laura aveva pubblicato poco prima di salire sul palco dell’Arena uno scatto in cui annunciava l’inizio della serata, mostrando un outfit da togliere il fiato ai suoi ammiratori e cogliendo al contempo l’occasione per ringraziare chi con lei ha lavorato al progetto. “Io ti amo“, commenterà così la maestosa presenza sul piccolo schermo della da subito acclamata Laura, mostratasi in una posa da sirena vestendo una gonna bianca a richiamare le sue magiche fattezze ed accostata ad un top nero con scollatura a cuore, lo specialista in fashion communication, Gianfranco Vitale.

Ed ancora: “La nostra musa italiana“, sarà il parere di una fan dell’attrice di origini umbre, reale e poliedrica musa nel corso della sua carriera di grandi registi, nel vederla in azione.

“Quando le amiche belle, brave simpatiche, umili e perbene ti vengono a trovare… lei è una delle poche che sa fare tutto! Felice di averla qui con noi ♥️“. Saranno invece quest’ultime le dolci parole spese nei confronti di Laura da un’autrice di Rai Uno che ha potuto godere della sua compagnia, la nota Monica Parentale.

A tessere le sue lodi, innamorate della sua aurea “spettacolare“, saranno oltre ai suoi fan anche moltissimi artisti ed amici dell’attrice. Fra questi si possono citare in primis la talentosa, Miriam Leone, dalla rossa chioma. La romana e sempre bellissima Michela Quattrociocche che esordirà con un “Wowww🔥🔥“. Oppure la partenopea Giovanna Rei che nella sua mise en place la definirà: “Uno schianto ❤️“.