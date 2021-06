“Beautiful”, anticipazioni puntata 8 giugno: la confessione di Brooke

Beautiful, anticipazioni 8 giugno: il matrimonio di Thomas e Zoe è ufficialmente saltato. Brooke rivela i suoi timori ad Hope.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas lasciare la sua cerimonia di nozze dopo che Hope si è presentata nella stanza con il vestito da sposa che lui le ha disegnato. Il piano della Logan per smascherare il Forrester è andato a segno e adesso tutta la famiglia sa che lui non ha mai amato Zoe, ma l’ha semplicemente usata. Dopo l’interruzione della cerimonia, Hope è tornata da Liam e Douglas ha chiesto ad entrambi di poter andare a vivere con loro in dependance. Anche Steffy è rimasta soddisfatta del risultato ottenuto e ha promesso a Hope e a Liam di continuare a crescere Kelly insieme a sua sorella Beth e a suo cugino Douglas.

Beautiful, anticipazioni 8 giugno: Liam chiede aiuto a Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke rivelerà Hope i suoi timori riguardo alla cerimonia. Quando l’ha vista arrivare vestita da sposa, la Logan ha davvero temuto che sua figlia fosse impazzita e avesse deciso di sposare Thomas. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e adesso lei e Liam possono viversi il lieto fine che si meritano.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam chiederà aiuto a Douglas per preparare una sorpresa ad Hope. Lo Spencer ha deciso di chiedere nuovamente alla Logan di sposarlo e per farlo ha bisogno dell’aiuto del bambino.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 8 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.