Avete mai visto il fratello di Damiano dei Maneskin? Tutte le curiosità su uno dei membri della famiglia David: giovane e bello

Damiano David, il frontman dei Maneskin è uno dei giovani più seguiti del momento. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest, la band ha tutti i riflettori puntati addosso.

I fan come anche la critica musicale cercano di scovare sempre novità e curiosità su di loro. Ma i giovani romani sono molto riservati e cercano di mantenere la privacy sulla loro vita privata.

Se inizialmente si era parlato di un flirt tra Damiano e Victoria, solo di recente si è “scoperto” che il cantante dei Maneskin ha, invece, una lunga storia d’amore con Giorgia Soleri, a cui è legato da ben quattro anni. Ma sapete che Damiano ha anche un fratello? Si chiama Jacopo ed è bellissimo come lui.

Il fratello di Damiano dei Maneskin, le curiosità su Jacopo

Damiano dei Manekin è giovanissimo. Ha soli 22 anni e ha già conosciuto il successo europeo. La sua fama, come quella degli altri giovanissimi componenti della rock band, è in crescita ma nonostante questo non si monta la testa e rimane attaccato agli affetti.

Damiano ha un fratello, Jacopo, più grande di lui che è rimasto sempre in disparte, lontano dai riflettori mediatici. È nato nel 1996 ma trovare dei suoi scatti sul profilo Instagram di Damiano è molto difficile. I due sono molti uniti e condividono la passione per la Roma, la loro squadra del cuore. Tra le tante foto che si vedono sul profilo di Jacopo David, anche quella che lo ritrae con il fratello cantante insieme all’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

I due fratelli David si somigliano molto. Alti e belli come il sole e pare anche molto impegnati. Se Damiano ha affianco Giorgia da quattro anni, Jacopo è legato ad Alice.

Per il momento dunque nessuna speranza per le fan che adorano Damiano e rimarranno sicuramente rapite da Jacopo.