Emma Marrone, l’incredibile gesto da lacrime per Michele Merlo

La cantante salentina ha fatto un gesto che commosso tutti, in omaggio al suo ex allievo che è ricoverato in gravi condizioni.

Correva l’anno 2017 quando Michele Merlo era uno dei concorrenti del talent show di Maria De Filippi e Emma Marrone la sua coach.

I due erano molto legati e l’artista salentina credeva fortemente nelle potenzialità del suo allievo, sostenendolo e dandogli i giusti consigli per riuscire ad entrare nel mondo della musica e realizzare il suo sogno.

Oggi Michele Merlo, in arte Mike Bird, sta lottando tra la vita e la morte, colpito da una leucemia fulminante che l’ha ridotto in fin di vita.

Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione presso l’Ospedale Maggiore di Bologna e la sua ex insegnante, Emma Marrone, ha voluto rendergli omaggio, commovendo tutti.

Il gesto di Emma Marrone

Emma Marrone durante il suo concerto all’Arena di Verona ha voluto mandare il suo pensiero a Michele: “Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza!“.

Dedicando così l’intero concerto a Mike Bird, ricoverato in coma farmacologico, in gravissime condizioni.

La mamma del giovane, classe ’93, ha voluto ringraziare la cantante con un post su Facebook, scrivendo: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”.