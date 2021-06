“Un Posto al Sole” anticipazioni: Clara mette un freno con Patrizio

Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate in onda su Rai 3 dal 7 all’11 giugno, colpi di scena e grandi novità per i protagonisti della soap.

L’appuntamento con “Un Posto al Sole” riparte oggi con nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno nuove sorprese e colpi di scena inaspettati.

In primis ad esempio Alberto crederà che la sua vita stia per ripartire di nuovo dopo quanto accadutogli con il lavoro, Guido invece sarà coinvolto in un’accesa disputa con Renato e Raffaele. La lite tra questi ultimi sarà causata dalla volontà di Renato di usare un drone per sorvolare il palazzo e spiare l’operato del portiere, per capire se davvero esegue tutti i suoi compiti. Cercherà di portare dalla sua parte tutti i condomini inimicandosi però a sua volta Guido e Raffaele.

Nel frattempo Giancarlo farà di tutto per aver un nuovo incontro con Silvia, mentre Clara nonostante il trasporto che sente di provare per Patrizio deciderà di bloccare la conoscenza con lui suscitando le ire di quest’ultimo rifiutato senza troppe spiegazioni.

“Un Posto al Sole”: Ilenia Lazzarin torna sul set?

Altre novità inoltre aleggiano sul set della soap, tra cui il possibile ritorno di una nota attrice per lungo tempo assente.

Sul set è conosciuta come Viola Bruni, nella vita reale è Ilenia Lazzarin. Recentemente in alcune stories su Instagram ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo un possibile ritorno sul set della storica soap di Rai 3 dopo quasi un anno.

Ai fan che le chiedevano spiegazioni lei ha espresso la sua perplessità, non sa se ci sarà un futuro per il suo personaggio. Ha confessato però una verità molto intima.

“Non so proprio cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo ed io in quel caso direi sì di corsa“. Vedremo cosa deciderà ora la produzione per lei e le prossime puntate di stagione.