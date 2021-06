Christian De Sica sbotta sui social: è giallo sullo sfogo

L’attore ha pubblicato un post sui social, poi rimosso, contro un misterioso hater: il web si interroga sui motivi dello sfogo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Christian De Sica è uno degli attori più conosciuti della nostra televisione, figlio del grande Vittorio e dell’attrice spagnola María Mercader, è sposato con Silvia Verdone, sorella dell’amico Carlo.

I due si conobbero quando Christian e Carlo frequentavano il liceo, nonostante la differenza d’età di 7 anni si fidanzarono comunque e nel 1980 il matrimonio da cui poi sono nati i figli Brando, oggi regista, e Maria Rosa, nota stilista.

Nel corso degli anni di attività come attore soprattutto comico, De Sica ha ricevuto molte critiche da parte di chi lo accusava di essere conosciuto solo grazie al ruolo del padre e non per la sua partecipazione ai Cinepanettoni. Lui ci ha sempre scherzato, si tratta infatti di un uomo molto autoironico in grado di sorvolare su queste maldicenze spesso frutto di invidie gratuite.

Non ha invece sorvolato su un recente attacco rivoltogli probabilmente ha un hater che ha aggredito stavolta la sua famiglia. Lui ha risposto con un post molto eloquente sulla sua pagina Instagram anche se poi poche ore dopo è stato cancellato. Capiamo cosa ha scritto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Mara Venier, in diretta la confessione più intima: “Ci vorrà tempo per superarlo”

De Sica non ci sta: “Voi non valete manco una ceppa”

LEGGI ANCHE —-> Emma Marrone, l’incredibile gesto da lacrime per Michele Merlo

Il messaggio dell’attore al suo misterioso hater è passato forte e chiaro e non ha bisogno di grandi spiegazioni. Christian ieri ha pubblicato sulla sua pagina social una foto della sua famiglia con un contenuto molto eloquente, per poi cancellarlo come nulla fosse poche ore dopo.

Lui ha ben palesato la propria rabbia, anche se non è stato specificato il motivo di tale azione impulsiva. Un giallo sullo sfogo, ben chiaro però quanto comunicato nel post.

“A quei pochi che mi vogliono male. Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c**zo”, ha scritto l’attore sulla foto che lo ritrae insieme alla moglie e ai figli.

No ha dato nessuna spiegazione ai fan che nelle ore successive lo hanno interrogato sul motivo di tanto astio. Le ipotesi sono tante, anche quella che qualcuno possa avergli hackerato l’account per qualche ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cinepanettoni_fanpage (@cinepanettoni_fanpage)

Ovviamente i messaggi di supporto da parte di amici e colleghi non sono mancati, attendiamo magari momenti migliori in cui lo stesso De Sica chiarirà quanto accaduto ieri con il post.