La Ferragni ha condiviso una foto dove indossa un look davvero sexy e sbarazzino, lancia la moda estate 2021

Valentina Ferragni diffonde la moda estiva 2021, indossando un paio di shorts giallo fluo aperti a farfalla e un bustino sempre giallo con i fiorellini. I commenti sono tantissimi e tutti approvano e cercano di scoprire da dove ha acquistato il look. Non tutti però approvano i pantaloncini. “Sei una gnocca da paura però sti pantaloncini non mi piacciono proprio”. “Ma cosa ti sei messa”, “No ti prego”.

Valentina Ferragni e il weekend da sogno a Como

L’influencer ha trascorso insieme a tutta la famiglia, un weekend da sogno sul Lago di Como, nel lussuoso Grand Hotel Tremezzo. Tra scatti a bordo piscina e momenti da zia indimenticabili con in braccio la nuova arrivata Vittoria, è stato un weekend unico. Insieme a lei c’erano infatti Chiara e Fedez e i tutti i nonni e zii. Per loro è periodo di vacanza. Qualche giorno prima sono stati invece a Forte dei Marmi ma non solo per relax, anche per lavoro. Hanno infatti assistito a un progetto con il noto marchio di moda Etro. L’influencer ha sponsorizzato la nuova linea mare di Etro, con borde da spiaggia bellissime e bikini da favola.

La piccola Ferragni indubbiamente sa come abbinare i colori, in ogni suo scatto non manca la perfezione. Ogni dettaglio è curato nel minimo particolare. Le luci giuste, i colori in risalto e la posa. Quest’anno la Ferragni non posa solo per marchi altrui, ma anche per il suo. Ha infatti avviato il suo brand di gioielli che sta già riscuotendo grande successo. Una linea colorate di bracciali, orecchini e collane. Adatto perfettamente all’estate. Segue le orme della sorella più famosa Chiara, avvia un suo marchio e lavora come influencer ad alti livelli. Su instagram ha infatti 3,9 milioni di followers.

Sicuramente è una giovane promettente. Inoltre anche la sua storia d’amore è una favola, con Luca Vezil. I due da anni sono compagni di vita e vivono insieme a Milano con il loro cagnolino Pablo. A breve potrebbero essere i prossimi a mettere su famiglia.