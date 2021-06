“Sei una favola”, Enza De Cristofaro: una tripletta di FOTO in costume da infarto

Enza De Cristofaro non vuole proprio smettere di lasciare i suoi fan a bocca aperta, postando foto meravigliose in costume: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da &nza De Cristofaro-D’Ambrosio (@enzadecristofaro)

Lady D’Ambrosio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una tripletta di foto dal sapore estivo: la bella Enza De Cristofaro indossa infatti solo un costume rosso e arancione molto elegante e glamour. In tutte e tre gli scatti è possibile ammirarla con il bikini e in un’immagine appare di spalle mentre nelle altre è di profilo. In quella in cui è girata dall’altra parte ai fan non è sfuggito il dettaglio del suo splendido lato b. I commenti dei follower sono tanti, quasi 150, e tra questi c’è chi ha scritto: “Sei una favola” o un altro utente che ha detto: “Spettacolo”, oltre ai vari “Bellissima” “Stupenda” e via discorrendo.

La bellissima moglie del calciatore 32enne napoletano, in forza all’Inter e difensore anche della Nazionale italiana Danilo D’Ambrosio, incanta spesso i suoi seguaci sui social network e soprattutto su Instagram con foto da capogiro che fanno salire la temperatura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Federica Pellegrini: senza veli in compagnia di persone speciali, divina – FOTO

Enza De Cristofaro sigla una tripletta per i fan

Per vedere Enza De Cristofaro in costume vai su Successivo