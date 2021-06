Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social: dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha conquistato veramente tutti

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti nel corso degli anni ma in particolar modo quando tre anni fa ha scelto di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove divenne nota al grande pubblico. Purtroppo per lei non fu una esperienza molto fortunata, ma ha sicuramente rimediato con la quinta edizione, l’ultima, dove ha nuovamente partecipato e ha trovato l’amore tra le braccia dell’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. E adesso le cose sembrano finalmente andare come ha sempre sognato.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia ad oggi è una donna felice e realizzata. Ha accanto l’uomo che ha sempre sognato e la sua carriera sta decisamente proseguendo a gonfie vele. Non avrebbe mai pensato che partecipare di nuovo a questo reality potesse farle così bene. E, soprattutto, di trovare ancora una volta l’amore, dopo la drammatica esperienza con Francesco Monte che ha conosciuto quando ha partecipato al reality per la prima volta. Se all’epoca Giulia era una ragazzina inesperta e molto vulnerabile, questa volta ha saputo giocare bene le sue carte. E, infine, fare breccia nel cuore di Pierpaolo che era già sentimentalmente coinvolto con Elisabetta Gregoraci per cui si era preso una sbandata.

Tutto è bene quel che finisce bene. Giulia, uscita dalla casa, ha trovato tantissimi fans ad aspettarla e occasioni di lavoro che la stanno facendo crescere e realizzare quelli che da sempre sono i suoi obiettivi.