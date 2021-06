Sabrina Salerno è sempre più inarrestabile sui social: le sue foto di oggi fanno esplodere gli schermi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno continua a rilassarsi: la nativa di Genova ha deciso di fare una vacanza totalmente in Italia. La cantante, qualche settimana fa, spiegò a tutti che in questo momento storico è importante aiutare il nostro paese a risollevarsi. La pandemia di coronavirus ha ovviamente messo in ginocchio diversi settori: il turismo è, senza ombra di dubbio, quello più colpito.

In questo mese di giugno, la splendida 53enne è stata a Venezia e anche in alcuni incantevoli posti della Liguria. Nel promuovere le vacanze italiane, la Salerno ha talvolta esagerato condividendo sui social contenuti da arresto cardiocircolatorio. La classe 1968, anche poco fa, ha pubblicato online una serie di scatti magnifici in cui indossa un vestito bianco che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo romantica: “Aspettando di cantarla con…” VIDEO pieno di dolcezza, da impazzire

Sabrina Salerno pazzesca: il vestito bianco esalta le sue forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Spettacolo meraviglioso” Valentina Vignali in costume accende la fantasia: fondoschiena da urlo – FOTO

Stando a quanto si legge nel post, la bellissima cantante ha postato ulteriori scatti della vacanza a Venezia. La 53enne, per il giro in gondola, ha deciso di indossare un vestitino divino. L’outfit mette clamorosamente in risalto il fisico della cantante: la scollatura è da censura e lascia di stucco i tantissimi followers.

Il davanzale della nativa di Genova, così in bella vista, provoca diversi mal di testa. Il post, in poco tempo, ha conquistato più di 26mila cuoricini e 700 commenti. Davanti a cotanta bellezza, gli utenti si trattengono con estrema difficoltà. “Una stella a Venezia”, “La più bella d’Italia”, “Sei un miracolo della natura”, “Che bomba”, “Adorarti entra nella norma”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

53 anni e non sentirli: tutti vorrebbero conoscere il segreto di Sabrina Salerno. L’icona sexy degli anni Novanta continua ad avere un corpo perfetto che seduce ogni giorno sempre di più gli ammirator.