Ecco il nuovo trend di Tik Tok, che ormai è virale in ogni città d’Italia: si tratta del “dimmi che …, senza dirmi che…”.

E’ ormai un po’ di mesi che è nato il divertentissimo trend ‘dimmi che …, senza dirmi che‘: il gioco consiste nel spiegare una cosa senza dirla esplicitamente.

Il video mostrato nell’immagine è un perfetto esempio di come funziona questa tipologia di video: nel tik tok si vede un ragazzo che deve spiegare di essere italiano senza dirlo… e allora cosa fa? Si inquadra mentre suona il citofono e alla consueta domanda “Chi è?“, risponde dicendo semplicemente “Sono io“.

Il tiktoker ha dunque spiegato in modo simpatico, semplice e diretto di essere italiano, poiché la maggior parte degli italiani tendono a dare al citofono questa risposta.

Tik Tok è il social del momento: impossibile non conoscere i suoi trend!

Il trend ‘dimmi che …, senza dirmi che …‘ è stato riprodotto con tantissime variazioni, ad esempio le seguenti: ‘dimmi che sei bassa, senza dirmi che sei bassa‘; ‘dimmi che sei polemica, senza dirmi che sei polemica‘, ‘dimmi che sei single, senza dirmi che sei single‘, ‘dimmi che sei sfortunata senza dirmi che sei sfortunata‘, …

Ma questa, ormai, non è più soltanto una popolare tipologia di video: il simpatico gioco è diventato proprio uno slang nella lingua parlata della vita di tutti i giorni, magari quando succede qualcosa che ti fa capire di essere in un determinato modo e si vuole sottolineare in maniera autoironica.

Tra le motivazioni per cui il trend è così virale, c’è sicuramente il permettere ai personaggi più conosciuti, e non solo, di condividere il modo semplice e divertente una parte della loro vita: se sei un tiktoker non puoi non averlo fatto almeno una volta!