Tik Tok, come cambiare la data di nascita? Ecco la risposta

Se vuoi modificare la tua età sul noto social network ecco alcune indicazioni che puoi seguire per riuscirci in tutta semplicità.

Uno dei social più utilizzati negli ultimi tempi per divertimento e intrattenimento è senza dubbio Tik Tok.

Essa è un’app che consente di realizzare video di breve durata condividendoli poi sui propri profili. La maggior parte dei contenuti sono ironici si può trattare di barzellette o parodie ma anche di fai-da-te e molti altri video.

Molte persone hanno messo una falsa data di nascita, chi erroneamente e chi volutamente ma c’è confusione riguardo la possibilità di modificarla. Ecco una guida che aiuta nella riuscita tutti gli utenti che stanno cercando di correggere la propria età.

Come cambiare la data di nascita?

In realtà non c’è un modo per modificare la data di nascita su Tik Tok, la richiesta di inserire la propria data di nascita avviene all’inizio quando si crea un nuovo account.

Per correggerla dunque bisognerebbe disconnettersi dal proprio account cliccando sull’opzione ‘Io’ in basso a destra nella schermata iniziale.

Dopodiché andando nei tre punti in alto a destra sulle impostazioni e scorrendo in basso si ottiene la disconnessione.

A questo punto si tornerà sulla home page e si cliccherà di nuovo sull’opzione ‘Io’. Riscrivendosi di nuovo si sceglierà prima l’opzione telefono o e-mail.

In seguito verranno richiesti i dettagli del proprio compleanno e qui si potrà cambiare la propria data di nascita che aggiornerà l’età dell’account.

Infine verrà richiesto di accedere tramite numero di telefono o e-mail, cosa che si può fare utilizzando l’account che si ha su Tik Tok.