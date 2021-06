Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Guido verrà coinvolto nei casini di Renato e Raffaele, mentre Clara prenderà una decisione importante per Patrizio

Marina Giordano è tornata ed è riuscita lì dove Roberto non è stato in grado di arrivare con i suoi metodi: con la sua strategia sembra aver messo una volta e per tutte con le spalle al muro Pietro Abate, che sta cercando di sabotare i Cantieri da quando è arrivato a Napoli. Oramai senza più difese, Pietro è costretto a subire le decisioni di Men’kov.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Mentre Lara prende una decisione sbalorditiva, continua la storyline che riguarda Clara e Patrizio. Ora che la ragazza si è lasciata alle spalle una volta e per tutte Alberto, le cose per lei e Patrizio potrebbero finalmente andare meglio. I due si sono ancora una volta avvicinati durante l’ultimo periodo e Patrizio si sta davvero illudendo che un giorno lui e Clara potranno mettersi insieme, ma lei non sembra dello stesso avviso: infatti, nonostante l’allontanamento con il suo ex compagno, deciderà una volta e per tutte di mettere un punto a questo rapporto particolare che ha con il giovane Patrizio. Lui come la prenderà?

Renato e Raffaele si stanno facendo la guerra per il drone: tutto era cominciato come uno scherzo ma la situazione sta sfuggendo di mano ad entrambi. Adesso più che mai hanno intenzione di tirare dalla loro parte gli inquilini del palazzo e Guido sarà coinvolto.