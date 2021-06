Elodie sorprende sempre i suoi fan con il suo fisico mozzafiato. L’outfit è pazzesco, la sua bellezza è disarmate. Unica e spettacolare.

Elodie Di Patrizi è una cantante molto apprezzata nel panorama nazionale ed internazionale della musica. E’ nata da padre è italiano mentre la madre è francese e sin da piccolina è stata sempre attratta dal mondo dello spettacolo.

Inizia da giovanissima a debuttare come modella ma abbandona questa sua passione per l’amore della sua vita, ovvero la musica. La cantante romana deve la sua notorietà al programma “Amici”, condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Ultimamente la cantante è finita al centro del gossip per la sua storia con Marracash, famosissimo rapper con il quale Elodie ha collaborato per il brano Margarita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Profonda bellezza” Jasmine Carrisi: il fascio di luce sulla scollatura mozzafiato – FOTO

Elodie fa impazzire i fan con la sua tutina, è una vera Dea

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——-> Emily Ratajkowski, putiferio su Instagram: la FOTO con il figlio al centro della polemica

La bellissima cantante ha postato sul suo profilo Instagram seguito da 2,5 milioni di follower delle storie che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. Elodie è intenta a ballare ed indossa una splendida tutina coloratissima di Massimo Giorgetti, noto estimatore dell’arte contemporanea ed amante dell’alta moda.

La tutina che ha in dosso Elodie sembra essere stata creata apposta per la cantante, le fascia perfettamente il fisico minuto ma sensuale allo stesso tempo.

I colori accesi del rosa, giallo, rosso, verde, risaltano sulla sua carnagione olivastra ed evidenziano ancor di più i movimenti. Elodie sta ballando con il coreografo Giammarco Capogna, entrambi danzano dinanzi all’obiettivo, i passi della cantante sono fluidi, puliti, perfetti, Elodie sembra volare.

La cantante è sempre più apprezzata nel panorama artistico musicale, milioni di persone hanno fatto delle sue canzoni la colonna sonora delle loro vite. Elodie è unica, piace e interessa alla gente perché è vera, si mostra per quella donna semplice che ha dovuto guadagnarsi tutto da sola.

Ogni suo post è seguitissimo, ogni sua considerazione è quasi vangelo, Elodie è entrata nel cuore di milioni di italiani e difficilmente riuscirà ad uscirne.