Eleonora Daniele urla in diretta: la donna è devastata. Il motivo

Per Eleonora Daniele le vacanze non sono ancora arrivate ed oggi a “Storie Italiane” ha affrontato un tema molto importante

Eleonora Daniele continua la conduzione di “Storie italiane” programma in onda ogni mattina su Rai1 dove racconta fatti e eventi di attualità e cronaca. Negli ultimi tempi la maggior parte della trasmissione è stata dedicata al caso su Denise Pipitone, visti i continui aggiornamenti e dettagli usciti allo scoperto.

Da qualche giorno però la conduttrice ha voluto porre l’attenzione su un altro argomento: la violenza su donne e bambine. La testimone per eccellenza, ospite in studio è Jessica Notaro.

Eleonora Daniele: urla in diretta, dov’è la giustizia?

La conduttrice Eleonora Daniele nella puntata del 9 giugno ha voluto dedicare la seconda parte ad un argomento molto importante, che oggi dopo anni di lotte e manifestazioni non è ancora stato risolto.

Ha raccontato la storia di alcune bambine molestate in un maneggio a Milano qualche tempo fa. L’orrore era venuto allo scoperto ma nessuno ha mai parlato fino a quando la mamma di una vittima ha preso in mano la situazione.

Dopo le varie testimonianze non ci sono stati i controlli adeguati per bloccare questa situazione e i responsabili del centro di equitazione non hanno fatto nulla per dieci mesi ed attualmente l’orco del maneggio è libero.

“E’ un atto delinquenziale” afferma la Daniele contro i dirigenti dopo che non hanno protetto i bambini. La mamma sottoposta alle domande ha anche affermato che la Fise Lombardia le ha chiesto di far rimanere l’accaduto circoscritto.

“Ho preso a cuore questa situazione – urla in diretta Eleonora Daniele – questi cre***i devono avere delle conseguenze, non solo sanzione ma è gente che va cacciata”.

Poi arriva l’appello dalla conduttrice nei confronti del giudice che ha rinunciato alla richiesta di portare avanti l’indagine: “Io non posso crederci che possano nemmeno dire una cosa del genere – afferma la Daniele – il giudice deve proteggere tutti quei bambini, dove si trova la persona che ha provocato dolore? Ma è possibile che ancora si debbano dire queste cose, bisogna fare ancora battaglie. Io sono senza parole”.

Dopo queste parole, la Daniele ha affermato e promesso che non si fermerà e porterà avanti questo tema. La settimana prossima infatti tornerà ad affrontare tale argomento insieme ai suoi ospiti.