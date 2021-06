E’ un addio quello del protagonista della nota fiction televisiva italiana di “Don Matteo”, Terence Hill lascia per sempre la serie. Il motivo.

La notizia delle ultime ore lascia senza fiato i suoi fan. Lascerà per sempre i suoi fedeli telespettatori lo storico personaggio principale nella serie televisiva di “Don Matteo“, interpretato dal celebre attore di film western, Terence Hill. La fiction andata in onda per la bellezza di dodici stagioni sulla Rai Uno, dagli inizi del gennaio 2000 fino ai giorni nostri, dovrà adesso dire addio al suo iconico protagonista.

Le motivazioni della scelta intrapresa dall’attore e regista di origini veneziane, classe 1939, seppur difficile da compiere è stata svelata con sorpresa attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo stesso figlio, Jess Hill.

Don Matteo, ufficiale: lascia per sempre la serie. Le motivazioni

Già nel corso del mese appena conclusosi di maggio, sono state molte le indiscrezioni che promuovevano come veritiere le sempre più imminenti intenzioni dell’attore nel voler abbandonare la serie televisiva in maniera definitiva. Adesso però la conferma è ufficiale.

Terence Hill lascia la serie. Jess è stato molto schietto a riguardo in un’intervista rilasciata ad una rubrica del noto settimanale italiano “DiPiù“. La chiave di volta per intraprendere tale decisione è stata la volontà ed il desiderio di Terence di distaccarsi almeno momentaneamente da quest’ultimo impregno professionale, per dedicare il suo tempo alla famiglia.

Avrebbe infatti affermato lui stesso che trascorrere al momento un periodo accanto alla propria moglie, Lory, ed aprire il suo sguardo a nuovi progetti possano essere la strada migliore e più saggia per potersi anche godere un momento di respiro.

Il set lo avrebbe infatti affaticato più del previsto nell’ultimo periodo. E perciò come ha affermato Jess ammettendo:”mio padre non è più un ragazzino“, Terence potrebbe mirare ad un futuro fatto di creazioni meno impegnative. Adesso non resta di attende per scoprire chi sostituirà la sua “insostituibile” saggezza.